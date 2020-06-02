От двух до шести: «минеру» моста Метро сообщили о подозрении

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Мужчине, угрожавшему взорвать мост Метро в Киеве в понедельник,
1 июня, сообщили о подозрении. Об этом сообщили на официальной странице
Киевской прокуратуры в Facebook.
Следователь Днепровского управления полиции Киева
квалифицировал правонарушение по ч. 2 ст. 259 Уголовного кодекса Украины —
заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва с
тяжкими последствиями. За это подозреваемому 1988 года рождения грозит лишение
свободы на срок от двух до шести лет.
Задержанный объяснил свой поступок желание привлечь внимание
к проблемам в его жизни. При этом он отметил, что у него не было взрывчатки или
оружия. Уже в среду, 3 июня, прокуратура отправит в суд прошение об избрании
меры пресечения.
В понедельник, 1 июня, на мосту Метро полиция перекрыла
движение после сообщения о "минировании", ввела специальную операцию, после
чего появилась информация о человеке, который угрожал взорвать мост. После
переговоров мужчину задержали, взрывчатки у него не было.
Как сообщал портал "Комментарии", бывшему народному депутату
Татьяне Черновол смягчили меру пресечения.
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