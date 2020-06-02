От двух до шести: «минеру» моста Метро сообщили о подозрении

Мужчине, угрожавшему взорвать мост Метро в Киеве в понедельник, 1 июня, сообщили о подозрении. Об этом сообщили на официальной странице Киевской прокуратуры в Facebook.

Следователь Днепровского управления полиции Киева квалифицировал правонарушение по ч. 2 ст. 259 Уголовного кодекса Украины — заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва с тяжкими последствиями. За это подозреваемому 1988 года рождения грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Задержанный объяснил свой поступок желание привлечь внимание к проблемам в его жизни. При этом он отметил, что у него не было взрывчатки или оружия. Уже в среду, 3 июня, прокуратура отправит в суд прошение об избрании меры пресечения.

В понедельник, 1 июня, на мосту Метро полиция перекрыла движение после сообщения о "минировании", ввела специальную операцию, после чего появилась информация о человеке, который угрожал взорвать мост. После переговоров мужчину задержали, взрывчатки у него не было.

Как сообщал портал "Комментарии", бывшему народному депутату Татьяне Черновол смягчили меру пресечения.

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