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Главная Новости Общество Криминал Пять лет тюрьмы за кражу кабеля: в Украине вступил в действие новый закон
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Пять лет тюрьмы за кражу кабеля: в Украине вступил в действие новый закон

За повреждение телекоммуникационных сетей нарушителям добавили ограничение свободы

сегодня, 10:50
Автор:

Сергей Медведев

Пять лет тюрьмы за кражу кабеля: в Украине вступил в действие новый закон

Украина усиливает ответственность за повреждение телекоммуникационных сетей. Ранее соответствующий закон одобрили депутаты Верховной Рады, со среды, 3 июня, он вступил в действие.

Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении защиты телекоммуникационных сетей" был опубликован в парламентском издании "Голос Украины" накануне.

Документ предусматривает изменение 147 статьи Кодекса административных правонарушений, в которой говорится об ответственности за повреждение телекоммуникационных сетей. Так, за нарушение правил охраны телекоммуникационных сетей или их повреждения, а также технических средств или сооружений связи, входящих в состав сети, грозят штрафы для граждан в размере от 1700 до 3400 гривен и для должностных лиц - от 5100 до 6800 гривен.

Граждане, которые умышленно повреждают сети, при котором становится невозможно предоставлять телеком услуги, могут получить наказание не только в виде штрафа, размер которого достигает 51 тыс. грн, но и ограничение свободы сроком до 3 лет. За повторное нарушение злоумышленник может отправиться за решетку на 5 лет.

Закону рады в Министерстве цифровой трансформации, где отмечают важность изменений для национальной безопасности.

Отметим, что за четыре года, вплоть до 2019 в Украине зарегистрировано более 122 тыс. разрушений телекоммуникационных объектов.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее Министерство внутренних дел Украины и Национальная полиция инициировали изменения в законодательство по усилению ответственности за кражи автомобилей.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/segodnyashnego-dnya-ukraine-krazhu-kabeley-1591098910.html
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