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Минера моста Метро арестовали, несмотря на его аргументы

Виталий Ткаленко требовал отправить его или на лечение, или на свободу

сегодня, 19:13
Автор:

Антон Корнилов

Минера моста Метро арестовали, несмотря на его аргументы

Днепровский районный суд Киева отправил Виталия Ткаленко, угрожавшего взорвать мост метро в Киеве в понедельник, 1 июня, под арест на два месяца с правом внесения залога в размере 315 тысяч гривень. Об этом сообщили в издании "Украинская правда".

СМИ пишут, что Виталий Ткаленко делал громкие заявления в суде и требовал отправить его "или на лечение, или на свободу", потому что он "сидеть не будет", а "что-то сделает с собой" в СИЗО.

"Я полицейским, которые меня задерживали, сказал, что это не бомба, а муляж. Нажал несколько раз кнопку, чтобы показать им, что это не бомба. После этого я потянулся к баллону, в котором был песок, чтобы показать, что это песок, и в этот момент меня схватила полицейская собака", — рассказал задержанный в суде.

Также судья попросила Виталия Ткаленко прокомментировать ходатайство прокуратуры по поводу его содержания под стражей. Он назвал себя "дурачком" и заявил, что может убежать "только на тот свет". На судью такие заявления не подействовали.

В понедельник, 1 июня, на мосту Метро полиция перекрыла движение после сообщения о "минировании", ввела специальную операцию, после чего появилась информация о человеке, который угрожал взорвать мост. После переговоров мужчину задержали, взрывчатки у него не было.

Как сообщал портал "Комментарии", во вторник, 2 июня, минеру сообщили о подозрении. Ему грозит от двух до шести лет тюрьмы.


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Источник: https://www.pravda.com.ua/news/2020/06/3/7254346/
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