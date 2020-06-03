Минера моста Метро арестовали, несмотря на его аргументы

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Днепровский районный суд Киева отправил Виталия Ткаленко, угрожавшего
взорвать мост метро в Киеве в понедельник, 1 июня, под арест на два месяца с правом
внесения залога в размере 315 тысяч гривень. Об этом сообщили в издании "Украинская
правда".
СМИ пишут, что Виталий Ткаленко делал громкие заявления в
суде и требовал отправить его "или на лечение, или на свободу", потому что он "сидеть
не будет", а "что-то сделает с собой" в СИЗО.
"Я полицейским, которые меня задерживали, сказал, что это не
бомба, а муляж. Нажал несколько раз кнопку, чтобы показать им, что это не бомба.
После этого я потянулся к баллону, в котором был песок, чтобы показать, что это
песок, и в этот момент меня схватила полицейская собака", — рассказал
задержанный в суде.
Также судья попросила Виталия Ткаленко прокомментировать ходатайство прокуратуры по поводу его содержания под стражей. Он назвал себя "дурачком" и заявил, что может убежать "только на тот свет". На судью такие заявления не подействовали.
В понедельник, 1 июня, на мосту Метро полиция перекрыла
движение после сообщения о "минировании", ввела специальную операцию,
после чего появилась информация о человеке, который угрожал взорвать мост.
После переговоров мужчину задержали, взрывчатки у него не было.
Как сообщал портал "Комментарии", во вторник, 2 июня, минеру
сообщили о подозрении. Ему грозит от двух до шести лет тюрьмы.
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