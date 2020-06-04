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Главная Новости Общество Криминал "Изнасилование в Кагарлыке": Денисова пожаловалась на СМИ, которые опубликовали личные данные потерпевшей
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"Изнасилование в Кагарлыке": Денисова пожаловалась на СМИ, которые опубликовали личные данные потерпевшей

Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова направила письменное обращение в Нацсовет по вопросам теле- и радиовещания, чтобы провести проверку тех СМИ, которые нарушили конституционные и нравственные нормы

сегодня, 14:32
Автор:

Екатерина Белоброва

"Изнасилование в Кагарлыке": Денисова пожаловалась на СМИ, которые опубликовали личные данные потерпевшей

Уполномоченная по правам человека при президенте Украины Людмила Денисова возмущена тем фактом, что ряд украинских СМИ опубликовал фотографии и личные данные 25-летней девушке, которая стала жертвой группового изнасилования в Кагарлыцком райотделе.  Об этом сама она написала на своей странице в Facebook.

Так, по словам омбудсмена, некоторые медиа, невзирая на моральные аспекты прав человека, опубликовали информацию, которая нарушает личное пространство жертвы преступников. 

"Согласно статье 32 Конституции Украины никто не может вмешиваться в личную жизнь, использовать информацию о лице без его согласия. Публикация фотографий лица без его согласия является нарушением Гражданского Кодекса Украины, Закона Украины "О печатных средствах массовой информации", Закона Украины "О телевидении и радиовещании", - указала Денисова.

Именно поэтому она обратилась к Национальному совету по вопросам теле- и радиовещания с просьбой донести действующим на территории Украины СМИ о самых основоположных принципах журналистской и человеческой этики.


Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кагарлыцком отделе Нацполиции после резонансного преступления двух его сотрудников, максимально сократили штат.

"Четыре сотрудника были уволены, 5 отстранены и 10 привлечены к дисциплинарной ответственности. Штат Кагарлыцкого отдела полиции сокращен полностью", - отметил  заместитель главы Национальной полиции  Максим Цуцкиридзе. 


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