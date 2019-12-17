Каким будет вторник: возможная легализация казино и новые права для украинских миротворцев

Языки
Українська
Русский
BTC/USD
6 373.7686
ETH/USD
200.8669
LTC/USD
51.7762
USD/UAH
23.56
EUR/UAH
26.24
RUB/UAH
0.372
Президент в Азербайджане. Со вчерашнего дня президент Украины Владимир Зеленский пребывает с официальным визитом в Азербайджане, где налаживает сотрудничество между двумя странами. Так, глава нашего государства подпишет несколько важных документов с главой Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Али Асадовым. Кроме того, Зеленский встретится с украинской общиной и примет участие в украинско-азербайджанском бизнес-форуме.
Скандальный законопроект. Сегодня, 17 декабря, избранники народа будут рассматривать в первом чтении доработанный законопроект о легализации игорного бизнеса. Однако произойдет это лишь в том случае, если профильный комитет утвердит заключение. Глава фракции "Слуга народа", которая инициировала законопроект, Давид Арахамия оценил вероятность голосования за новый проект в 80%.
Расширение мандата. Сегодня в Вене состоится заседание постоянных представителей ОБСЕ, на котором украинская делегация будет добиваться расширения мандата. В МИД говорят: это нужно для того, чтобы украинские миссионеры могли верифицировать и отслеживать, происходит ли прекращение огня, о котором недавно договорились лидеры "нормандской четверки".
Новости партнеров
Новости