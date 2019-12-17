Каким будет вторник: возможная легализация казино и новые права для украинских миротворцев

Президент в Азербайджане. Со вчерашнего дня президент Украины Владимир Зеленский пребывает с официальным визитом в Азербайджане, где налаживает сотрудничество между двумя странами. Так, глава нашего государства подпишет несколько важных документов с главой Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Али Асадовым. Кроме того, Зеленский встретится с украинской общиной и примет участие в украинско-азербайджанском бизнес-форуме.

Скандальный законопроект. Сегодня, 17 декабря, избранники народа будут рассматривать в первом чтении доработанный законопроект о легализации игорного бизнеса. Однако произойдет это лишь в том случае, если профильный комитет утвердит заключение. Глава фракции "Слуга народа", которая инициировала законопроект, Давид Арахамия оценил вероятность голосования за новый проект в 80%.

Расширение мандата. Сегодня в Вене состоится заседание постоянных представителей ОБСЕ, на котором украинская делегация будет добиваться расширения мандата. В МИД говорят: это нужно для того, чтобы украинские миссионеры могли верифицировать и отслеживать, происходит ли прекращение огня, о котором недавно договорились лидеры "нормандской четверки".