Языки

Українська

Русский

Coinspot 12.12.2019

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 18.12.2019

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Языки

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
НОВОСТИ Все новости

Погода в Украине: в каких регионах сегодня ждать "весну"

Сегодня в Украине ожидается до +15 градусов

17 декабря 2019, 07:25
Автор:

• Елена Волкова

Зима в Украине продолжает радовать любителей тепла. Согласно прогнозу от национального гидрометцентра, сегодня по всей территории страны будет солнечная погода с плюсовыми показателями.

Так, в  Чернигове, Сумах, Харькове, Луганске, Донецке сегодня ожидаются минимальные отметки этого дня: +5+7 градусов. В Кропивницком, Черкассах и Запорожье будет на два градуса теплее. А вот на западе и юге погоду зимней не назовешь. Согласно прогнозу метеорологов, в Одессе сегодня ожидается до 13 тепла, как и в Луцке, Ровном, Тернополе и Хмельницком. Еще теплее – до +15 градусов – предвещают во Львове, Ивано-Франковске и Черновцах.

В столице сегодня температура будет колебаться от 8 до 10 градусов тепла. Дождей ни сегодня, ни в последующие несколько дней не предвидится, а погода будет оставаться такой же  теплой.


Источник: https://comments.ua/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...