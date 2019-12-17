Погода в Украине: в каких регионах сегодня ждать "весну"

Зима в Украине продолжает радовать любителей тепла. Согласно прогнозу от национального гидрометцентра, сегодня по всей территории страны будет солнечная погода с плюсовыми показателями.

Так, в Чернигове, Сумах, Харькове, Луганске, Донецке сегодня ожидаются минимальные отметки этого дня: +5+7 градусов. В Кропивницком, Черкассах и Запорожье будет на два градуса теплее. А вот на западе и юге погоду зимней не назовешь. Согласно прогнозу метеорологов, в Одессе сегодня ожидается до 13 тепла, как и в Луцке, Ровном, Тернополе и Хмельницком. Еще теплее – до +15 градусов – предвещают во Львове, Ивано-Франковске и Черновцах.

В столице сегодня температура будет колебаться от 8 до 10 градусов тепла. Дождей ни сегодня, ни в последующие несколько дней не предвидится, а погода будет оставаться такой же теплой.





