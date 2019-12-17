"Квартал" посвятил новую песню Гонтаревой

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"Вечерний
квартал" посвятил очередной номер бывшему руководителю Нацбанка Валерии
Гонтаревой. Видео
выступления обнародовала 16 декабря пресс-секретарь фракции партии Слуга народа
Юлия Палийчук в Facebook.
"У женщины прошу прощения! Снова построим дачу вам, деньги соберем на карточку, на Дельта банка карточку. То, что звучала песня эта, простите лысого глупца во имя сына и отца, пресвятая погорелица", − говорится в песне, которую спел актер Евгений Кошевой.
В конце выступления он добавил, что "украинский политик должен прожить свою жизнь так, чтобы потом не стыдно было смотреть в глаза своим коллегам... в Лондоне".
Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало, что бывшая глава Национального банка Валерия Гонтарева заявила, что не будет судиться с олигархом Игорем Коломойским из-за негативных слов в своей адрес.
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