Одесса на грани техногенной катастрофы из-за Хаджибейского лимана: город просит помощи у Гончарука

Депутаты Одесского городского совета обратились к премьер-министру Алексею Гончаруку касательно критического состояния дамбы Хаджибейского лимана. Столь важное решение было принято в ходе сессии горсовета, сообщает местное издание "Иваси".

Как отметил мэр Одессы Геннадий Труханов, дамба находится в критическом состоянии и требует неотложного реагирования со стороны правительства.

"Так вышло, что по документам это и не дамба, и не дорога, ее попросту не существует. А между тем проблема очень серьезная, а ситуация критическая. Если ее прорвет, то 23 кв км Одессы будут затоплены. Там не только жилые дома, но около 50 предприятий, в том числе и с опасным производством. Мы рискуем получить техногенную катастрофу государственного масштаба", — заявил Геннадий Труханов, подчеркивая, что город не может самостоятельно заниматься решением этой проблемы.

За 80 лет существования Хаджибейский лиман превратился в водонакопитель хозяйственно-бытовых вод Одессы. По информации издания, ежегодно в него сбрасывается около 200 млн кубометров сточных вод от СБО "Северная", не считая ливневых и паводковых вод. Насосная станция, с помощью которой пытались решить проблему, не помогла ввиду своей высокой энергоемкости. В то же время, откачиваемая вода из лимана в море оседает в прибережной зоне, создавая угрозу как морской флоре и фауне, так и здоровью отдыхающих.

Специалисты говорят: для успешного укрепления и ремонта дамбы следует понизить уровень воды до безопасной отметки. Для этого нужно запустить проект Глубоководного выпуска, который уже несколько лет бесхозно лежит на дне Одесского залива из-за уголовных дел, открытых в отношении компании-подрядчика, реализовавшего проект, а также одесского бизнесмена Руслана Тарпана.

По словам адвоката бизнесмена, Александра Зубрицкого, есть заказчик, готовый потратить 575 млн грн на реализацию крупнейшего инфраструктурного проекта и есть компания, которая готова за эти деньги выполнить сложный гидротехнический проект.

"В уставе любой коммерческой компании прописано, что основная задача компании – получать прибыль, зарабатывать деньги. Объясните мне, что здесь противозаконного? Государство должно было профинансировать 575 млн грн, однако, сделало это – частично, в размере 370 млн грн. По состоянию на март 2017 года задолженность за выполненные работы составляла 205 млн грн, которую подтвердил Верховный Суд Украины. Одесская прокуратура поставила под сомнение решение Верховного суда Украины, но проиграла все, вплоть до решения принятого уже новым составом Верховного суда. Хочу подчеркнуть, что компания-подрядчик, выигравшая тендер, ни на копейку не превысила оговоренную сумму в тендере. Кроме того, все работы выполнялись согласно графика. То есть, исполнитель со своей стороны все обязательства выполнял добросовестно", - сказал Зубрицкий.

Более того, в 2016 году во время пребывания в Одессе, теперь уже бывший генпрокурор Юрий Луценко озвучивал предположения, что трубопровода вообще нет. Это опровергалось в октябре 2018 года, когда был произведен запуск Глубоководного выпуска. Однако, по словам Александра Зубрицкого, "следователи и прокуроры не захотели эти действия проводить в "процессуальном поле".

Адвокат также подчеркнул, что у прокуратуры нет доказательств вины Тарпана, на что обратил внимание Приморский райсуд Одессы при вынесении решения 23 мая 2019 год.

"Причем, ГПУ в сентябре 2019 года отказалась продлевать срок следствия по уголовному производству, не видя по существу причин и оснований для расследования. По этой причине дело подлежало закрытию. Но, очевидно, что заказчик уголовного производства, не сдается и продолжает давить на следствие. Кстати, на днях нам стало известно, что дело в отношении непосредственно Руслана Тарпана передано в НАБУ, то есть, дело пошло на новый и очередной виток уголовного разбирательства", - резюмировал Зубрицкий.



