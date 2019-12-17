Премьера трейлера фильма «Особенные» от режиссеров «1+1» с Венсаном Касселем в главной роли

Фильм закрытие Каннского кинофестиваля 2019.

Настоящие супергерои живут среди нас. Они не летают над землей и не стреляют молниями. Они тихо делают свое дело ежедневно, создают настоящее чудо для особенных людей, от которых отказались все остальные.

Настоящая история двух друзей, которые в течение 20 лет дарили надежду, от двух талантливых режиссеров, каждый фильм которых - настоящий эмоциональный шедевр. С 6 февраля во всех кинотеатрах Украины!









