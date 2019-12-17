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Премьера трейлера фильма «Особенные» от режиссеров «1+1» с Венсаном Касселем в главной роли

В сети появился украинский трейлер нового душевного фильма «Особенные» от мастеров-режиссеров Эрика Толедано и Оливье Накаш ( «1 + 1», «Самба», «1 + 1 = свадьба») с Венсаном Касселем в главной роли. В широкий прокат лента выйдет 6 февраля

17 декабря 2019, 12:55
Автор:

• Зинченко Павел

Фильм закрытие Каннского кинофестиваля 2019.

Настоящие супергерои живут среди нас. Они не летают над землей и не стреляют молниями. Они тихо делают свое дело ежедневно, создают настоящее чудо для особенных людей, от которых отказались все остальные.

Настоящая история двух друзей, которые в течение 20 лет дарили надежду, от двух талантливых режиссеров, каждый фильм которых - настоящий эмоциональный шедевр. С 6 февраля во всех кинотеатрах Украины!



Источник: https://comments.ua/
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