Премьера трейлера фильма «Особенные» от режиссеров «1+1» с Венсаном Касселем в главной роли

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Фильм закрытие Каннского кинофестиваля 2019.
Настоящие супергерои живут среди нас. Они не летают над землей и не стреляют молниями. Они тихо делают свое дело ежедневно, создают настоящее чудо для особенных людей, от которых отказались все остальные.
Настоящая история
двух друзей, которые в течение 20 лет дарили надежду, от двух талантливых
режиссеров, каждый фильм которых - настоящий эмоциональный шедевр. С 6 февраля
во всех кинотеатрах Украины!
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