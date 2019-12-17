Прокуратура установила организатора покушения на депутата Соболева

Следователи установили личность организатора заказного убийства депутата Вячеслава Соболева, в результате которого погиб его трехлетний сын. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева на своей странице в Facebook.

По мнению следствия, организатором убийства выступил уроженец РФ, которому 25 лет. К выполнению "заказа" он привлек снайпера-ветерана АТО, с которым познакомился в Донецкой области.

За убийство депутата Соболева организатор предложил вознаграждение в 40 тыс. долларов. После того, как получил согласие, организатор предоставил АТОшнику информацию о передвижениях жертвы, рабочий и домашние адреса, а также оружие и автомобиль. Инструкции исполнителю подозреваемый передавал с помощью интернет-мессенджера. Накануне преступления он выехал из Украины чтобы обеспечить алиби.

Правоохранители намерены объявить подозреваемого в международный розыск.





Как сообщал портал "Комментарии", ранее депутат Соболев рассказал о вероятных заказчиках убийства.