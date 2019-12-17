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"Зеленский", "Чернобыль" и финал "Игры престолов": ТОП Google-запросов украинцев в 2019-м

17 декабря 2019, 14:55
Автор:

• Максим Иванов

Компания Google рассказала, какие слова украинцы чаще всего "гуглили" в уходящем 2019-м году. Портал "Комментарии" выбрал ТОП-10 поисковых запросов.
Источник: https://comments.ua
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