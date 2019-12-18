Какой будет эта среда: в Минске могут согласовать списки пленных и назвать дату прекращения огня

Переговоры в Минске. Сегодня, 18 декабря, в Минске состоится заседание Трехсторонней группы, во время которого, надеются украинские политики, им удастся согласовать списки обмена пленными. По словам президента Владимира Зеленского, до Нового года они хотят обменять "всех согласованных на всех согласованных" между Украиной и так называемыми Л/ДНР. Кроме того, как уточнил глава МИД Вадим Пристайко, именно сегодня может быть объявлена конкретная дата прекращения огня. Чиновники надеются, что им удастся согласовать новые участки для разведения сил и средств.

Парламент. В Раде сегодняшний день обещает быть весьма насыщенным. Нардепы поговорят о состоянии соцзащиты детей и неотложных мерах, направленных на защиту прав ребенка в Украине, а также о проблемах формирования прожиточного минимума. Кроме того, состоится несколько заседаний в профильных комитетах: по вопросам антикоррупционной политики, свободы слова, экономического развития, молодежи и спорта.

Дело Шеремета. В Киевском апелляционном суде сегодня будут рассматривать апелляцию на меру пресечения для военной медсестры Яны Дугарь, которая проходит подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета, произошедшем в 2016 году. Напомним, Печерский райсуд отправил Дугарь под круглосуточный домашний арест сроком до 8 февраля 2020 года. Женщину подозревают в том, что она якобы наблюдала за местом проживания журналиста, будучи участником организованной преступной группы. Максимальное наказание, которое грозит Дугарь, - пожизненное заключение.