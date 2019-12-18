Синоптики рассказали, сколько в Украине продлится аномальная для декабря жара

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Зима в Украине продолжает радовать любителей тепла. В Украинском гидрометцентре на сегодня прогнозируют солнечный день без осадков с минимальными отметками в пять градусов тепла.
Собственно, прохладнее всего в этот день будет в Харькове и Луганске, где воздух прогреется на +5+7 градусов. Теплее будет в Полтаве, Днепре, Донецке, Черкассах и Кропивницком: здесь ожидается до +8-ми. В Одессе и Николаеве предвещают до +12-ти, на градус больше – в Херсоне и Симферополе.
Декабрьская "жара" грядет на западе страны. Так, во
Львове, Ивано-Франковске и Черновцах воздух прогреется до 16 градусов тепла (смотри
картинку - подробный прогноз по городам). А вот уже завтра температура в Украине будет постепенно
снижаться, и в выходные в некоторых областях возможны дожди.
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