Синоптики рассказали, сколько в Украине продлится аномальная для декабря жара

Зима в Украине продолжает радовать любителей тепла. В Украинском гидрометцентре на сегодня прогнозируют солнечный день без осадков с минимальными отметками в пять градусов тепла.

Собственно, прохладнее всего в этот день будет в Харькове и Луганске, где воздух прогреется на +5+7 градусов. Теплее будет в Полтаве, Днепре, Донецке, Черкассах и Кропивницком: здесь ожидается до +8-ми. В Одессе и Николаеве предвещают до +12-ти, на градус больше – в Херсоне и Симферополе.

Декабрьская "жара" грядет на западе страны. Так, во Львове, Ивано-Франковске и Черновцах воздух прогреется до 16 градусов тепла (смотри картинку - подробный прогноз по городам). А вот уже завтра температура в Украине будет постепенно снижаться, и в выходные в некоторых областях возможны дожди.





