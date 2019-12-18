Языки

Українська

Русский

Coinspot 12.12.2019

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 18.12.2019

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Языки

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
НОВОСТИ Все новости

Дело Шеремета: В полиции прокомментировали претензии к экспертизам

Правоохранители уверяют, что противоречий в обнародованных результатах расследования нет

сегодня, 01:24
Автор:

• Ольга Чародий

Информация о несоответствии результатов проведенных экспертиз в ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

Британский эксперт Айван Бирч еще до назначения экспертизы определял, пригодно ли для исследования видео, изъятое с камер наблюдения на месте взрыва автомобиля убитого журналиста. Для проведения этого анализа ему предоставили фрагмент видео. Просмотрев его, Бирч предварительно предположил, что все изображенные женщины на видео могут быть одним и тем же лицом.

В полиции уверяют, что когда следователи получили достаточное количество видеозаписей с нескольких камер, они назначили необходимые экспертизы. Проводили их специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, которые официально привлекли к исследованиям Бирча. В официальных выводах эксперты указывают на то, что на записях фигурировали разные женщины. Эти результаты исследований приобщены к материалам уголовного производства и стали частью доказательной базы.

 Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший заключенный Кремля и крымский кинорежиссер Олег Сенцов заявил, что задержание пятерых подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета может иметь под собой два сценария. 

Источник: https://www.npu.gov.ua/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...