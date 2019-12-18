Дело Шеремета: В полиции прокомментировали претензии к экспертизам

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Информация о несоответствии результатов проведенных экспертиз
в ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета не соответствует
действительности. Об этом сообщает пресс-служба НПУ.
Британский эксперт Айван Бирч еще до назначения экспертизы
определял, пригодно ли для исследования видео, изъятое с камер наблюдения на
месте взрыва автомобиля убитого журналиста. Для проведения этого анализа ему
предоставили фрагмент видео. Просмотрев его, Бирч предварительно предположил,
что все изображенные женщины на видео могут быть одним и тем же лицом.
В полиции уверяют, что когда следователи получили достаточное
количество видеозаписей с нескольких камер, они назначили необходимые
экспертизы. Проводили их специалисты Киевского научно-исследовательского
института судебных экспертиз, которые официально привлекли к исследованиям
Бирча. В официальных выводах эксперты указывают на то, что на записях
фигурировали разные женщины. Эти результаты исследований приобщены к материалам
уголовного производства и стали частью доказательной базы.
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