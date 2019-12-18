Топ-5 причин увидеть мюзикл “Серенада Солнечной долины”

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Мюзикл стал дебютным для Театра Александра Меламуда и сразу покорил сердца зрителей.
Постановка
каждый раз собирает аншлаг, и на это есть как минимум 5 причин:
1. В какой ещё вселенной, кроме как в Театре
Александра Меламуда, можно увидеть любимых народных артистов, которые целых 20
номеров поют вживую? - Ольга Сумская, Виталий Борисюк, Алексей Вертинский,
Владимир Горянский, Мирослава Филиппович, Александр Меламуд, Ксения Вертинская
и Алиса Диалло раскрываются в ярких образах и как артисты, и как вокалисты.
2.
Театр начинается с веселых трубадуров, которые встречают ошеломленных зрителей
при входе в “Солнечную долину”. Музыканты созывают народ под звуки саксофона и
огромного барабана, а поет сам Александр Меламуд. Провожают театралов уже
развеселившихся и осыпанных сувенирными долларами с портретом Александра
Меламуда. Кстати, эта театральная валюта приносит удачу. Нужно лишь успеть
поймать купюру, падающую прямо на зрителя в конце спектакля.
3.
Искрометная постановка веселит и опьяняет, словно бокал шампанского. Только для
прекрасного настроения не нужен повод. После мюзикла вы будете напевать
джазовые партии Гленна Миллера и пританцовывать еще долгое время!
4. Вы
влюбитесь в джаз (в спектакле живая музыка – ее исполняет джаз-бэнд имени
Джульетты Капулетти под управлением Андрея Соловьева), влюбитесь в мюзикл – и
эта любовь навсегда станет для вас источником невероятных впечатлений и
воспоминаний.
5. Если вам необходимо прекрасное настроение и
нескучный вечер в приятной компании, то вам непременно нужно заглянуть в
"Солнечную долину", которая соединяет сердца!
Успейте
зарезервировать места в зрительном зале и подарите себе и своим близким поистине
новогоднее настроение!
До
встречи в Октябрьском дворце 24 декабря в 19:00!
Билеты
можно приобрести в кассах Киева или онлайн здесь:
https://parter.ua/ru/serenada-solnechnoi-dolyny
https://kontramarka.ua/ru/event/serenada-sonacnoi-dolini-58198-92542.html
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