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В Одессе в печи сожгли наркотики на 100 млн долларов

Кокаин, героин и марихуану уничтожили под контролем спецкомиссии и представителей СМИ

сегодня, 17:03
Автор:

• Сергей Медведев

Служба безопасности Украины предоставила для утилизации около 4-х тонн наркотических веществ. Об этом  сообщает  пресс-служба управления СБУ в Одесской области.

Наркотики имели статус вещественных доказательств, однако по окончанию уголовных производств должны быть уничтожены. Сам процесс утилизации поручили специальному предприятию по ликвидации опасных отходов.

Отмечается, что передача и уничтожение запрещенных к обороту веществ проходило под наблюдением контролирующих органов и сотрудников СБУ. Также уничтожение наркотиков контролировали представители общественности и региональных СМИ.

В печи сожгли 600 кг кокаина, 700 кг героина и около 3 тонн марихуаны. Согласно оценкам правоохранителей, стоимость уничтоженных "продуктов" составляет 100 млн долларов на нелегальном рынке.

Как сообщал портал "Комментарии", в Колумбии перехватили крупнейшую в истории партию кокаина.

Источник: https://korrespondent.net/city/odessa/4173329-sbu-sozhhla-v-pechy-chetyre-tonny-narkotykov
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