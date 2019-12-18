В Одессе в печи сожгли наркотики на 100 млн долларов

Служба безопасности Украины предоставила для утилизации около 4-х тонн наркотических веществ. Об этом сообщает пресс-служба управления СБУ в Одесской области.

Наркотики имели статус вещественных доказательств, однако по окончанию уголовных производств должны быть уничтожены. Сам процесс утилизации поручили специальному предприятию по ликвидации опасных отходов.

Отмечается, что передача и уничтожение запрещенных к обороту веществ проходило под наблюдением контролирующих органов и сотрудников СБУ. Также уничтожение наркотиков контролировали представители общественности и региональных СМИ.

В печи сожгли 600 кг кокаина, 700 кг героина и около 3 тонн марихуаны. Согласно оценкам правоохранителей, стоимость уничтоженных "продуктов" составляет 100 млн долларов на нелегальном рынке.

Как сообщал портал "Комментарии", в Колумбии перехватили крупнейшую в истории партию кокаина.