Каким будет четверг: транзит российского газа в ЕС и судебная тяжба в деле "ПриватБанка"

Газовый вопрос. Сегодня, 19 декабря, в Берлине состоится очередной раунд переговоров с участием представителей ЕС, Украины и РФ о транзите российского газа через нашу страну. Стороны ожидают, что дискуссия будет конструктивной, и они, наконец, придут к соглашению, которое устроит всех и приведет к подписанию контракта. Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина подпишет договор о поставках голубого топлива по лучшим условиям, чем было ранее. Впрочем, лидер РФ Владимир Путин назвал требования украинской стороны неприемлемыми с экономической точки зрения.

Дело Коломойского. Сегодня продолжатся судебные распри по делу о национализации "ПриватБанка". Шестой апелляционный админсуд рассмотрит апелляционную жалобу государства на решение Окружного админсуда об отмене национализации кредитно-финансового учреждения. К слову, решение было принято в апреле по иску экс-совладельца "ПриватБанка" Игоря Коломойского. Однако в октябре служители Фемиды приостановили рассмотрение иска Коломойского и Triantal Investments о возврате им акций до тех пор, пока не вынесут решение на уровне апелляции о законности национализации этого банка.

Праздники. Сегодня в Украине отмечают большой церковный праздник – День святителя Николая Чудотворца. С особенным воодушевлением его ждут дети, которые утром, по традиции, заглядывают под подушку в поиске сладкого презента. Кроме того, в Украине сегодня отмечают День адвокатуры и помощи бедным. А именинники сегодня – Николай и Максим.