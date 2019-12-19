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Меркель опередила «батька» среди фаворитов украинцев в рейтинге мировых лидеров

По результатам опроса, украинцы стали лучше относиться после «нормандского саммита» к канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эмманюэлю Макрону

сегодня, 15:09
Автор:

• Таисия Ерохина

Канцлер Германии Ангела Меркель имеет наиболее одобрительную оценку среди украинцев в рейтинге мировых лидеров. Такой вывод сделали эксперты социологической группы "Рейтинг", которые провели опрос 13-17 декабря этого года.

Так, недавний саммит в Париже положительно повлиял на отношение украинцев к некоторым лидерам "нормандской четверки": симпатии к канцлеру Германии Ангеле Меркель выросли с 60 до 69%, а к президенту Франции Эмманюэлю Макрону - с 39% до 52%. Таким образом, Меркель впервые за последние пять лет заняла первенство в рейтинге мировых лидеров по оценкам украинцев. Немецкий канцлер обогнала президента Беларуси Александра Лукашенко, а именно "батьку" больше всего хвалили жители нашей страны – 65%. Отношение к российскому президенту не изменилось: одобряют 16%, негативно оценивают – 72%.

Сообщается также, что 66% опрошенных были хорошо проинформированы о саммите в "нормандском формате", который состоялся 9 декабря. При этом, 40% из них заявили о скорее успешных результатах. Еще половина – не смогли определить переговоры ни успехом, ни неудачей. И 7% окончательно указали на негативные итоги.

Отметим, что 20% опрошенных "что-то слышали о саммите", а 12% – не знают совсем ничего. Наибольшая осведомленность наблюдается среди людей старшего возраста, избирателей "Евросолидарности" и "Оппозиционной платформы".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в декабре увеличилось число украинцев, которые считают Россию агрессором в отношении Украины.

Источник: http://ratinggroup.ua/research/ukraine/obschestvenno-politicheskie_nastroeniya_naseleniya_13-17_dekabrya_2019.html?fbclid=IwAR3jB4gGtsK4U1LNMJxAhCJkV7t6JHJ9O9Xs77xxQ_kp1zLPJx0tCp10A9Q
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