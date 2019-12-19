Меркель опередила «батька» среди фаворитов украинцев в рейтинге мировых лидеров

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Канцлер Германии Ангела Меркель имеет наиболее
одобрительную оценку среди украинцев в рейтинге мировых лидеров. Такой вывод
сделали эксперты социологической группы "Рейтинг", которые провели опрос 13-17
декабря этого года.
Так, недавний саммит в Париже положительно повлиял на
отношение украинцев к некоторым лидерам "нормандской четверки": симпатии к канцлеру
Германии Ангеле Меркель выросли с 60 до 69%, а к президенту Франции Эмманюэлю Макрону - с 39% до 52%. Таким образом, Меркель впервые за последние пять лет заняла
первенство в рейтинге мировых лидеров по оценкам украинцев. Немецкий канцлер
обогнала президента Беларуси Александра Лукашенко, а именно "батьку" больше всего
хвалили жители нашей страны – 65%. Отношение к российскому президенту не
изменилось: одобряют 16%, негативно
оценивают – 72%.
Сообщается также, что 66% опрошенных были хорошо
проинформированы о саммите в "нормандском формате", который состоялся 9 декабря. При
этом, 40% из них заявили о скорее
успешных результатах. Еще половина – не смогли определить переговоры ни успехом,
ни неудачей. И 7% окончательно указали на негативные итоги.
Отметим, что 20% опрошенных "что-то слышали о саммите",
а 12% – не знают совсем ничего. Наибольшая осведомленность наблюдается среди
людей старшего возраста, избирателей "Евросолидарности" и "Оппозиционной платформы".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в декабре
увеличилось число украинцев, которые считают Россию агрессором в отношении Украины.
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