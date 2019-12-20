Какой будет погода в Украине: спасатели объявили первый уровень опасности

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Показатели на столбиках термометров в Украине с каждым днем медленно опускаются. К примеру, сегодня, по сравнению со вчерашним днем, будет на 2-3 градуса холоднее. Ветер ожидается до 10 метров в секунду, дождей не предвидится. Однако в большинстве регионов Украины, кроме восточных областей, сегодня объявили первый уровень опасности из-за сильных туманов. Спасатели предостерегают: утром видимость будет всего 200-500 метров.
По информации Украинского гидрометцентра, минимальные отметки сегодняшнего
дня ожидаются в Чернигове, Сумах, Харькове, Луганске, Донецке, Днепре, Полтаве,
а также столице, где воздух прогреется всего на +4+6 градусов. Теплее всего
будет на западе и юге. Так, в Николаеве и Херсоне ожидается до +8-ми, а в
Одессе – до 11-ти тепла. В Ужгороде, Ивано-Франковске и Львове сегодня
прогнозируют +8+10 градусов.
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