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Половина украинских прокуроров не прошли переаттестацию

В новую прокуратуру прошли менее половины прокуроров

сегодня, 11:05
Автор:

• Сергей Медведев

В прокуратуре подвели итог переаттестации сотрудников. Об этом сообщил  главный военный прокурор Виктор Чумак на своей странице в Facebook. В аттестации приняли участие 1339 прокуроров, из которых успешно прошли тесты 610 человек. Аттестация проходила в три этапа. 

После проведения анонимных тестов на знание законодательства оставались 769 человек. Собеседование на предмет прокурорской этики и добродетели отсеяло еще 149 прокуроров.  Таким образом, переаттестацию не прошли  55,5% прокуроров.

Напомним, что закон о реформе прокуратуры был принят в сентябре. Согласно документу, перевод сотрудников в новую прокуратуру осуществляется только после переаттестации.


Как сообщал портал "Комментарии",  в Генпрокуратуре подвели итоги второго этапа аттестации прокуроров. Сотрудники ведомства проходили экзамен на общие способности и навыки.

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