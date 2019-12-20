Половина украинских прокуроров не прошли переаттестацию

В прокуратуре подвели итог переаттестации сотрудников. Об этом сообщил главный военный прокурор Виктор Чумак на своей странице в Facebook. В аттестации приняли участие 1339 прокуроров, из которых успешно прошли тесты 610 человек. Аттестация проходила в три этапа.

После проведения анонимных тестов на знание законодательства оставались 769 человек. Собеседование на предмет прокурорской этики и добродетели отсеяло еще 149 прокуроров. Таким образом, переаттестацию не прошли 55,5% прокуроров.

Напомним, что закон о реформе прокуратуры был принят в сентябре. Согласно документу, перевод сотрудников в новую прокуратуру осуществляется только после переаттестации.





Как сообщал портал "Комментарии", в Генпрокуратуре подвели итоги второго этапа аттестации прокуроров. Сотрудники ведомства проходили экзамен на общие способности и навыки.