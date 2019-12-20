Счастье и здоровые дети: Оксана Марченко смогла изменить жизнь многодетной семьи

Мать четверых детей Алена Гурова рассказала, как повлиял на жизнь проект Оксаны Марченко. По ее словам, у семьи появился не просто новый дом. Также удалось преодолеть масштабные финансовые трудности и кардинально изменить жизнь каждого члена семьи.



"Сейчас наступило время, когда мы просто наверстываем все упущенное. Я очень люблю жизнь, и я не останавливаюсь, и это мне очень нравится. И когда снимали проект, я тогда сказала, что я все потяну, у меня все получится, и все будет хорошо. Вот и сейчас у меня все хорошо, я все тяну, и у меня все получается!", - сказала участница проекта.

Старшая дочь семьи поблагодарила Оксану Марченко за ее проект.



"Оксана Михайловна поменяла нашу жизнь. Просто крутанула в лучшую сторону и позволила нам жить по-другому, жить для себя, развиваться, потому что очень этого хотелось", – сказала девочка.



Участники проекта благодарны телеведущей не только за новый дом, но и за ее искренность и доброту.





Напомним, в 2017 году вышла в эфир программа "Время строить" – адаптация легендарного телеформата, который показывает, как надо относиться к людям, попавшим в беду, и помогать всем, кто в этом нуждается. Вдохновителем проекта и его лидером стала известная телеведущая Оксана Марченко.



Главной задачей программы "Время строить" было не просто построить героям новый дом, но и помочь им изменить свою жизнь к лучшему. Программа учит делиться добром, чтоб сделать окружающих счастливее.