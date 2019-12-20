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Счастье и здоровые дети: Оксана Марченко смогла изменить жизнь многодетной семьи

Известная телеведущая Оксана Марченко побывала в гостях у семьи Гуровых, которой команда журналистки построила дом в рамках проекта «Время строить»

20 декабря 2019, 16:21
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Мать четверых детей Алена Гурова рассказала, как повлиял на жизнь проект Оксаны Марченко. По ее словам, у семьи появился не просто новый дом. Также удалось преодолеть масштабные финансовые трудности и кардинально изменить жизнь каждого члена семьи.

"Сейчас наступило время, когда мы просто наверстываем все упущенное. Я очень люблю жизнь, и я не останавливаюсь, и это мне очень нравится. И когда снимали проект, я тогда сказала, что я все потяну, у меня все получится, и все будет хорошо. Вот и сейчас у меня все хорошо, я все тяну, и у меня все получается!", - сказала участница проекта.

Старшая дочь семьи поблагодарила Оксану Марченко за ее проект.

"Оксана Михайловна поменяла нашу жизнь. Просто крутанула в лучшую сторону и позволила нам жить по-другому, жить для себя, развиваться, потому что очень этого хотелось", – сказала девочка.

Участники проекта благодарны телеведущей не только за новый дом, но и за ее искренность и доброту.


Напомним, в 2017 году вышла в эфир программа "Время строить" – адаптация легендарного телеформата, который показывает, как надо относиться к людям, попавшим в беду, и помогать всем, кто в этом нуждается. Вдохновителем проекта и его лидером стала известная телеведущая Оксана Марченко. 

Главной задачей программы "Время строить" было не просто построить героям новый дом, но и помочь им изменить свою жизнь к лучшему. Программа учит делиться добром, чтоб сделать окружающих счастливее.

Источник: https://showbiz.clutch.ua/42841-novaya-zhizn-schastlivaya-semya-i-zdorovye-deti-oksana-marchenko-pokazala-kak-ey-udalos-izmenit-sudbu-lyudey
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