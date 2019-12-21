Тепло и местами дожди: синоптики рассказали о погоде на субботу

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В субботу, 21 декабря, в Украине будет теплая погода, воздух местами прогреется до +14 градусов. Об этом сказано в прогнозе Украинского гидрометцентра.
Так, только в западных областях в субботу ожидаются дожди, в Закарпатье сильные. Температура воздуха ночью +2...+5 градусов, днем - +7...+10.
В остальных регионах будет переменная облачность и без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с.
На Севере и в Центре Украины ночью ожидается +1...+4 градуса тепла, а днем воздух прогреется до +10 градусов.
В восточных областях прохладнее — ночью морозы до -4 градусов, а днем температура не выше +6 градусов.
На Юге ночью градусники показывали "плюс", а днем воздух прогреется до +12 градусов, в Крыму — до +14.
В Киеве 21 декабря переменная облачность, без осадков, ночью температура будет до +3 градусов, а днем — комфортные и совсем не зимние +7… +10 градусов.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что этой зимой в январе-феврале 2020 года Украину ждут рекордные морозы. Синоптики отметили, что такой погоды не было уже почти 30 лет.
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