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Понедельник в Украине: обмен пленными "онлайн", суд по делу Шеремета и Путин в Крыму

Сегодня состоится видеоконференция, на которой вновь попробуют договориться о возвращении украинских пленных домой

сегодня, 07:05
Автор:

• Елена Волкова

Обмен пленными. Видеоконференцию, на которой должны были обсудить обмен пленными в рамках Трехсторонней контактной группы, перенесли с пятницы на сегодня. Ранее представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма заявил, что на самой встрече в Минске договориться об обмене украинцев, которых удерживают на оккупированном Донбассе, не удалось, поэтому  переговоры перешли в режим "онлайн". Впрочем, по словам Кучмы, уверенности, что стороны о чем-то договорятся теперь, у него нет.

Дело Шеремета. Сегодня, 23 декабря, служители Фемиды будут рассматривать апелляцию на арест подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета – ветерана АТО Андрея Антоненко. Под стражу в начале декабря отправили троих подозреваемых: военную медсестру Яну Дугарь, волонтера Юлию Кузьменко и экс-бойца Андрея Антоненко. На минувшей неделе у подозреваемого обнаружили часть взрывного устройства, половину которого якобы использовали для взрыва авто и убийства журналиста. Следствие считает, что вышеупомянутые лица пытались дестабилизировать ситуацию в Украине. Однако подозреваемые уверяют: они невиновны, а  дело в их отношении сфабриковано.

Путин в Крыму. Сегодняшний день президент РФ Владимир Путин проведет в оккупированном Крыму, где примет участие в нескольких торжествах. В частности, будет присутствовать на открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту.

 

Источник: https://comments.ua/
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