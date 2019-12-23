Предупреждение от спасателей: где в Украине сегодня ждать метель и гололед

Украинцев предупреждают об ухудшении погодных условий в некоторых областях. Согласно информации ГСЧС, сегодня и завтра в Карпатах ожидается сильный мокрый снег, метель и гололед на дорогах. Порывы ветра здесь ожидаются до 28 метров в секунду.

По данным гидрометцентра, дождливо в этот день будет практически во всех регионах. На западе температура будет колебаться от 4 до 10 градусов тепла. Самая высокая температура сегодня ожидается в Николаеве, Херсоне и Одессе: там тоже вероятен дождь, однако воздух прогреется до +13-ти. На полуострове – в Симферополе – сегодня ожидается до 14 градусов тепла.

К Киеве, Черкассах, Днепре, Полтаве, Кропивницком прогнозируют +9+11 градусов и небольшие дожди. А вот на востоке будет без осадков: обещают переменную облачность и солнце, а столбики термометров будут колебаться от +6-ти до +9-ти тепла.







