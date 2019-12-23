ТНМК презентовали новую рождественскую видеоработу и анонсировали рождественский тур

Неординарная программа группы "Танок на майдане Конго" – это концерт, где музыканты становятся известными персонажами украинского народного творчества, а между песнями собственного авторства устраивают мини-спектакли о рождественских традициях, но с современной интерпретацией.

В видеоработе можно увидеть и услышать самые яркие моменты выступления, почувствовать атмосферу Рождества на современный лад от ТНМК. Ролик изображает лучшие фрагменты концерта, который по своей сути напоминает настоящий спектакль, ведь певцы и музыканты – это актеры, которые удачно перевоплотились в свои роли. Черта сыграл изобретатель идеи такого неординарного формата – Олег "Фагот" Михайлюта. Кроме того, автор либретто Александр "Фоззи" Сидоренко исполнил роль Сиониста, которая идеально подходила к типажу и актерскому мастерству музыканта. Другими персонажами стала вся команда группы: Андрей Чудля – Ирод, Виктор Корженко – Царь, Евгений Гусь – Смерть, Константин Жуйков – Царь, Александр Шиманский – Ангел, Ярослав Веревкин – Царь.







Атмосфера видео – теплая и новогодняя. Эпизоды с философскими речами и шутками актеров, которые точно описывают будничные заботы 21 века (о продаже земли, деньги, мечты на Рождество и о том, что всегда нужно начинать с себя), гармонично сочетаются с песнями группы и элементами рождественских композиций, которые группа адаптировал к новогодней тематике. Можно услышать элементы известной украинской песни "Щедрый" в обработке группы ТНМК, "В следующем", "Ангелы", "Рождество – Рок-н-ролл", "Та ти шо".

Именно программу, изображенную в видеоролике, ТНМК будет играть в туре в январе 2020 года.

Олег "Фагот" Михайлюта (автор идеи, который сразу забронировал за собой роль Черта): "У нас есть несколько рождественских песен, есть акустическая программа, которую мы обычно играем в театрах. На этот раз мы решили все это соединить, добавить, перемешать и показать то, чего раньше не делали".



Александр "Фоззи" Сидоренко (автор либретто): "Я написал каждому актеру стихи, пытаясь перенести классические вертепные роли на нас и сохранить ощущение праздника, добавив немного свежего перца: мой персонаж (Сионист), например, в своей речи подчеркивает необходимость введения в Украине рынка земли. Все имеют свои роли и даже наш технический директор (Смерть) в конце концов имеет слово".





Первый концерт вертепа состоялся в январе 2019 года в Киеве, в "Caribbean Club", после чего было решено развить успех специальным туром, который стартует в начале 2020 года. Накануне тура выйдет фильм, в котором можно будет увидеть кусочки праздничных интермедий и песен, из которых и состоит теплый акустический вертеп от ТНМК.