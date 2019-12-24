Вторник в Украине: строители уйдут в онлайн-режим, а экзамен по вождению - под видеозапись

Стройка "онлайн". Сегодня в Украине заработает электронный кабинет застройщика, который поможет искоренить коррупцию в строительной сфере. Пока новинка будет работать для наименее рисковых объектов строительства, доля которых превышает 80% рынка, однако в ближайшие пару месяцев охватит все объекты. Известно, что электронный кабинет застройщика стартует в рамках Единой электронной системы в сфере строительства.

Экзамен - с видеокамерой. Еще одно новшество, которое появится в Украине с этого дня, - видеофиксация практического экзамена на право управления автомобилем. Отныне все учебные авто будут оснащены камерами, которые запишут действия кандидата в водители на дороге и ситуацию в салоне. Чтобы искоренить коррупцию в сфере выдачи прав, в МВД уже закупили 440 мобильных приборов. Известно, что выгруженная с видеорегистратора информация будет храниться десять дней.

Дело Шеремета. Сегодня служители Фемиды рассмотрят апелляцию на арест подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета – волонтера и врача Юлии Кузьменко. Рассмотрение дела должно было состояться в минувшую пятницу, но прокуроры не явились на заседание. Тогда все присутствующие в зале, а также сама Кузьменко и ее адвокат заявили, что не выйдут из суда, если заседание перенесут. Впрочем, коллегия судей, невзирая ни на что, решила рассмотреть это дело сегодня. Юлию Кузьменко подозревают в том, что она якобы хотела дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине и помогала в подготовке убийства журналиста.