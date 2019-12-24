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В порт Одессы зашел американский эсминец

Эсминец "Росс" уже бывал в Одессе в 2016 году

сегодня, 12:02
Автор:

• Сергей Медведев

В порт Одессы зашел ракетный эсминец USS Ross DDG71 Военно-морского флота США. Успешно пришвартоваться кораблю не помешал сильный туман.  Военные корабли НАТО уже в 30-й раз в текущем году заходят в Черное море, для Одессы это пятнадцатый визит.

Эскадренный миноносец  USS Ross спустили на воду в 1996 году, порт приписки корабля — база Норфолк, которая расположена в штате Вирджиния. Свое название эсминец получил в честь капитана Дональда Росса — он проявил героизм при атаке японцев на Перл-Харбор. Длина судна составляет 154 метра, а экипаж состоит из 337 человек. Корабль несет на борту ракетное вооружение и имеет 90 шахтных пусковых установок.

Как сообщал портал "Комментарии", Россия усилила группировку в Азовском море малым противолодочным кораблем "Ейск" Черноморского флота ВМФ РФ.

Источник: https://dumskaya.net/news/amerikanskiy-raketnyy-esminetc-ross-zashel-v-ode-106869/
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