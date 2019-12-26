ТОП событий черверга: точка в переговорах Укрины с РФ по газу и отголоски затмения

Газовые переговоры. Сегодня НАК "Нафтогаз Украины" и российский "Газпром" должны поставить точку в длительных переговорах по транзиту газа. В "Нафтогазе" говорят, что уже подготовили все документы, и контракт готов к подписанию. Однако у России есть свой вариант договора, поэтому сегодня стороны должны разработать единый документ, который устроит и Украину, и РФ. В НАК уверяют, что ни в коем случае не предадут интересы нашей страны, и сплошных уступок не будет.

Приговор в деле о теракте. Сегодня в Харькове должны вынести приговор подозреваемым в теракте, который унес жизни четверых человек 22 февраля 2015 года во время Марша единства Евромайдана у Дворца спорта. В 11:00 служители Фемиды решат, виновны ли Владимир Дворников, Виктор Тетюцкий и Сергей Башлыков, которые, по версии следствия, могли устроить взрыв во время мирного шествия. На заседании будут присутствовать родные погибших и активисты, которые накануне устроили митинг против возможного обмена обвиняемых в формате "всех на всех".

Затмение. Сегодня в 4:29 по киевскому времени произошло солнечное затмение, которое открывает грядущий коридор этих явлений: декабрьское кольцевое солнечное затмение и лунное затмение, анонсируемое на 10 января 2020 года. Астрологи говорят, что сегодняшний день – время радикальных перемен, и каждый почувствует энергетическое обновление.