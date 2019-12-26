НАБУ проводит обыски в Министерстве информполитики

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины проводят обыски в здании Министерства информационной политики. Об этом на странице в Facebook написал государственный секретарь Министерства культуры, молодежи и спорта Артем Биденко.

Следственные действия проводятся по уголовному производству о тендере на сумму 15 млн гривен на продвижение Украины и бренда UkraineNOW на телеканале CNN, который был проведен в 2018 году.

"По версии следствия, победитель тендера компания CFC Consulting не разместила рекламу, несмотря на наличие актов выполненных работ от CNN. МИП нечего скрывать, мы максимально сотрудничали и сотрудничаем со следствием, чтобы как можно быстрее зафиксировать выводы", - написал Биденко.





Как сообщал портал "Комментарии", сотрудники НАБУ провели обыски в Главном управлении национальной полиции во Львовской области.