Прогноз синоптиков: в новогоднюю ночь грядет потепление

С сегодняшнего дня в Украине начнется похолодание, а в некоторых областях возможен снег. Как рассказали в Украинском гидрометцентре, температура днем будет колебаться от 1 до 3 градусов тепла, а порывы ветра достигнут 12 метров в секунду.

Согласно прогнозу, до +3-х ожидается в Луганске, Киеве, Львове, Луцке, Ровном, Тернополе, Хмельницком и Черновцах, где также возможен мокрый снег. В остальных регионах будет теплее, но с несущественными превышениями: до 4-х градусов тепла прогнозируют в Харькове, Полтаве, Днепре, Черкассах, Кропивницком, Виннице и Житомире. В Одессе и Николаеве столбики термометров покажут максимум 5 тепла. В Симферополе воздух прогреется до +7-ми.

Как сообщает синоптик Наталья Диденко, осадки в виде дождя и мокрого снега возможны до конца этой недели. А вот в новогоднюю ночь, согласно последней информации метеорологов, грядет очередное потепление.



