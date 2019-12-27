Лучшие елки 2020-го: рождественский «улей», шахматная «королева» и декор «Сваровски»

Весь мир активно готовится встречать Новый 2020 год, на улицах городов зажигаются яркие огни, открываются рождественские ярмарки, а в воздухе витает праздничная атмосфера. Но какой Новый год без главного атрибута – новогодней елки. Представляет вам подборку самых красивых и оригинальных новогодних деревьев 2020 года.

Самая пафосная - в Дании

В Копенгагене главную 10-метровую елку страны зажгли одной из первых в мире. Теперь она находится под надежной охраной и постоянным видеонаблюдением. А все потому, что украшают ее тысячи уникальных кристаллов Swarovski, которые обошлись правительству в 150 тысяч долларов.





Самая королевская - в Литве

В этом году праздничная елка Вильнюса предстала в образе шахматной королевы, в окружении свиты из других шахматных фигур. Она сияет бело-синими огнями и декорирована семикилометровой гирляндой из 100 000 световых диодов. Главная елка Литвы в этом году претендует на звание одной из самых красивых в Европе.





Самая символичная - в Австралии

Елка 2020 года установлена в Сиднее символизирует лесные пожары, которые обрушились на страну и привели к страшным последствиям. Огонь уничтожил миллионы гектаров леса, жилых домов и забрал жизни нескольких человек. Главную елку страны собрали из бревен, веток и кустарников, привезенных из разных районов Австралии, и она символизирует борьбу со стихийным бедствием.





Самая большая - в Италии

В центральной части страны, в коммуне Губбио зажгли самую большую новогоднюю елку в мире. Гигантское новогоднее дерево высотой 750 метров и шириной 450 метров радует жителей уже на протяжении 38 лет. Верхушку елки, по традиции, украшает звезда, которая каждые 5 минут меняет свой цвет. Посмотреть на такую красоту съезжаются туристы со всего мира.





Самая дорогая - в Испании

В испанском городе Марбелья в 2020 году решили отличиться и установили самую дорогую новогоднею елку в мире. Главный атрибут праздника украшают 500 игрушек ручной работы, выполненные самым высокооплачиваемым дизайнером мира. Эти игрушки украшены драгоценными камнями и металлами, поэтому елочку оценивают в 14 млн долларов.





Самая критикуемая - в Великобритании

Согласно 70-летней традиции, новогоднее дерево англичанам дарят норвежцы. Особенностью праздничной елки 2020 года, установленной в Лондоне, является ее высота – 21 метр и возраст - 90 лет. Однако, многие жители раскритиковали дерево за внешний вид, отметив, что оно безжизненное и ободранное. Правительство же в свою очередь заявило, что нужно смотреть на символизм подарка, а не пересчитывать его ветки.





Самая сказочная - во Франции



В главном универмаге Франции - Galeries Lafayette установили елку в стиле "Рождественский улей". Она украшена огромными декорациями в форме разноцветных цветов, сверкающих тысячами огоньками, а вокруг дерева кружат пчелы. Верхушку праздничного дерева украшает сама Королева улья. Гости галереи каждые 30 минут становятся свидетелями пробуждения улья и бегства из него пчел.



Ранее издание "Комментарии" сообщало, как сделать оригинальную новогоднюю елку своими руками.

