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Погода на праздники: 2020-й принесет в Украину долгожданный снег

Сегодня день будет морозным, а в новогоднюю ночь грядет потепление

сегодня, 08:00
Автор:

• Елена Волкова

Сегодняшний день будет поистине зимним. По словам синоптика Натальи Диденко, минувшей ночью столбики термометров показали до 12 мороза. Днем же во многих областях температура также будет ниже ноля, а на дорогах обещают гололед.

Как рассказали в Украинском гидрометцентре, от -1 мороза до +1 градуса тепла ожидается в Чернигове, Сумах, Харькове, Черкассах, Кропивницком, Львове и Ивано-Франковске. До +2-х воздух прогреется в Днепре, Запорожье, Луганске, Донецке, Ужгороде, Луцке, Николаеве, Одесса. Теплее всего будет на полуострове: в Симферополе прогнозируют от 2-х до 4-х градусов выше ноля. Ни дождя, ни снега сегодня не будет, а в некоторых областях обещают солнечную погоду (смотри картинку).

По словам Натальи Диденко, 31 декабря ожидаем усиление ветра, но, вместе с тем, - потепление до +3 градусов. Наступивший 2020-й принесет в Украину снег, а столбики термометров в новогоднюю ночь покажут ноль.

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Источник: https://comments.ua/
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