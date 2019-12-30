Погода на праздники: 2020-й принесет в Украину долгожданный снег

Сегодняшний день будет поистине зимним. По словам синоптика Натальи Диденко, минувшей ночью столбики термометров показали до 12 мороза. Днем же во многих областях температура также будет ниже ноля, а на дорогах обещают гололед.

Как рассказали в Украинском гидрометцентре, от -1 мороза до +1 градуса тепла ожидается в Чернигове, Сумах, Харькове, Черкассах, Кропивницком, Львове и Ивано-Франковске. До +2-х воздух прогреется в Днепре, Запорожье, Луганске, Донецке, Ужгороде, Луцке, Николаеве, Одесса. Теплее всего будет на полуострове: в Симферополе прогнозируют от 2-х до 4-х градусов выше ноля. Ни дождя, ни снега сегодня не будет, а в некоторых областях обещают солнечную погоду (смотри картинку).

По словам Натальи Диденко, 31 декабря ожидаем усиление ветра, но, вместе с тем, - потепление до +3 градусов. Наступивший 2020-й принесет в Украину снег, а столбики термометров в новогоднюю ночь покажут ноль.