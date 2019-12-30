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Новый 2020 год: что не стоит делать в этот праздник

Новый Год нужно встречать в хорошем настроении

сегодня, 14:15
Автор:

• Светлана Шкурупий

Весь мир активно готовится встречать Новый 2020 год и в каждом доме царит атмосфера уюта, тепла и праздника. Но есть вещи, которые могут серьезно омрачить не только новогоднее настроение, но и негативно повлиять на будущий год в целом. 

Согласно китайскому календарю, близится год Белой Металлической Крысы, которая поможет всем целеустремленным и амбициозным людям реализовать свои планы и мечты.  Главное – правильно спланировать свои цели и приложить максимум усилий для их достижения.

Но для того, чтобы год выдался удачным стоит избегать несколько важных вещей:

- в Новый год нельзя ни с кем ссориться, иначе обеспечите себе в будущем году много конфликтных ситуаций;

- нельзя никому перед праздником и в Новый год одалживать деньги, а то весь год будет для вас финансового неудачным;

- нельзя в праздник пришивать к одежде пуговицы, отложите это занятий на другой день, иначе "пришьете" к новому году свои старые проблемы;

- при загадывании желания на Новый год откажитесь от частички "не". Вместо "не хочу быть бедным" мысленно говорите "хочу быть богатым" или лучше загадывать уже в текущем времени – "я богат".

- не рекомендуется перед наступлением Нового года стричь волосы или ногти, лучше навести "красоту" до праздника;

-  нельзя выносить мусор 1 января, иначе рискуете вынести из дома достаток;

Помните, что Новый год нужно встречать в хорошем настроении, с наилучшими пожеланиями себе и окружающим, тогда ваши мечты непременно сбудутся. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой наряд и аксессуары выбрать для новогодней вечеринки.

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Источник: https://www.segodnya.ua/lifestyle/fun/god-krysy-2020-chto-ni-v-koem-sluchae-nelzya-delat-i-primety-1381108.html
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