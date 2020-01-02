Прогноз погоды: синоптики рассказали, где сегодня выпадет снег

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Сегодня на территории Украины сохранится плюсовая температура, и лишь в некоторых областях обещают небольшой мороз. Как рассказали в Украинском гидрометцентре, минувшей ночью столбики термометров опускались до -4 градусов, а порывы ветра в этот день достигнут 10 метров в секунду.
Согласно прогнозу, холоднее всего – до 2-х мороза – ожидается в Сумах, Харькове, Луганске, Донецке, Полтаве (смотри иллюстрацию). На градус теплее будет в Киеве, Черкассах, Кропивницком, Тернополе, Ужгороде, Луцке и Виннице. Во Львове воздух прогреется до +3-х градусов, как и на юге: в Одессе и Николаеве. Еще теплее будет на полуострове. Так, в Симферополе синоптики обещают от 2-х до 4-х градусов выше ноля.
День будет, преимущественно, солнечным и без осадков. Только лишь в Харькове и на Донбассе ожидается небольшой снег.
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