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Почтовые марки Украины признаны лучшими в Европе

Европейские коллекционеры проголосовали за марки с изображением птиц авторства украинской художницы Наталии Кохаль

сегодня, 15:46
Автор:

• Екатерина Белоброва

Почтовые марки "Укрпошти" заняли первое место в голосовании "Лучшая марка в Европе - выбор коллекционера-2019". Об этом пресс-служба главной почты страны объявила на своей странице в Facebook.

"Благодаря вашей поддержке, украинские почтовые марки по программе Европа на тему "Птицы"  - "Аист белый" и "Соловей восточный" - авторства Натальи Кохаль стали лидерами голосования и завоевали золото", - указано в сообщении.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в "Укрпоште" к концу прошлого года смогли найти решения по доставке пенсий через отделения

"Сначала будет утвержден приемлемый тариф, который позволит "Укрпочте" запустить передвижные отделения, запустить банковские услуги и открывать счета. Для этого нужен соответсвующий закон, надеюсь, что вскоре он все же будет принят. После этого буквально в течение 4-5 лет мы сократим затраты государства на доставку пенсий практически в ноль, переведя людей на карты", - рассказал гендиректор Игорь Смелянский.

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