Прогноз синоптиков: какой будет погода в Украине сегодня и когда грядут заморозки

2020-й продолжает прошлогоднюю традицию теплой зимы. Согласно данным Украинского гидрометцентра, температуры со знаком минус сегодня днем не предвидится, как, впрочем, и осадков. Порывы ветра достигнут до 10 метров в секунду.

Согласно прогнозу (смотри иллюстрацию), теплее всего будет в южных регионах. В Николаеве температура будет колебаться от 4-х до 6-ти выше ноля, а в Одессе, Херсоне и Симферополе будет на градус теплее. Также +5+7 градусов ожидается в Черновцах, Ивано-Франковске, Тернополе и Хмельницком. Прохладнее всего будет на востоке: +2+4 ожидается в Харькове и Донецке, до 3-х тепла – в Луганске. В Киеве сегодня обещают переменную облачность, а столбики термометров покажут до +4-х тепла.



По словам синоптика Натальи Диденко, уже завтра в западных областях ожидается мокрый снег, который спустя день охватит всю территорию Украины. В Рождество, по словам метеоролога, грядут заморозки.

