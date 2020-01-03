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Убийство Павла Шеремета: в Киеве провели следственный эксперимент

Адвокат планирует подать ходатайство о повторном эксперименте

сегодня, 04:04
Автор:

• Татьяна Веремеева

В Киеве провели следственный эксперимент по делу убийства журналиста Павла Шеремета, в котором подозревают Юлию Кузьменко. Об этом пишет "Громадське".

В эксперименте приняли участие криминалисты, сотрудники правоохранительных органов, а также Юлия Кузьменко. В ходе эксперимента необходимо было проверить походку подозреваемой, чтобы сравнить ее с походкой женщины на видео, которые имеются у следователей.

Подозреваемая во время эксперимента была одета в ту же одежду, которая вероятно была на ней в день, когда под машину Шеремета подложили взрывчатку.

Адвокат Юлии Кузьменко Владислав Добош заявил, что будет настаивать на проведении повторного следственного эксперимента, так как на видео было два человека. Правоохранители предполагают, что вторым человеком был Андрей Антоненко.

Ранее "Комментарии" писали, что 13 декабря 2019 года Печерский районный суд Киева арестовал Юлию Кузьменко до 8 февраля по подозрению в убийстве журналиста Павла Шеремета 20 июля 2016 года.

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Источник: https://hromadske.ua/ru/posts/v-kieve-provodili-sledstvennyj-eksperiment-s-podozrevaemoj-po-delu-sheremeta-kuzmenko
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