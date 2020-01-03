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Стало известно, когда начнет вещание телеканал для оккупированных районов и кто там будет работать

В Кабмине надеются, что новый телеканал для оккупированных районов вернет их жителей в украинское информационно-культурное пространство

сегодня, 15:08
Автор:

• Таисия Ерохина

Украинский государственный телеканал для жителей временно оккупированных территорий планирует начать вещание 15 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров Украины.

Так, государственный телеканал для временно оккупированных территорий создают на базе канала UA|TV. Сообщается, что изначально канал будет транслироваться на двух языках – украинском и русском. В эфире будут показывать развлекательные программы, сериалы, кинофильмы от украинских медиакомпаний, а также информационные программы собственного производства.

Директора на конкурсной основе должны выбрать в этом месяце. Сейчас его обязанности выполняет заместитель директора Юлия Островская. Руководитель информационного вещания - Елена Трибушная - ранее занимала посты главного редактора "24 канала", заместителя главреда издания "Новое Время" и редактора журнала "Корреспондент". По ее словам, новый телеканал должен вернуть в украинский информационный и культурный контекст жителей нашей страны, которые не имеют возможности смотреть отечественное ТВ уже шестой год подряд из-за военных действий. Это, подчеркивает Трибушная, искажает объективное представления тех людей о собственной стране, к тому же на их отношение к Украине влияют российские телеканалы.

Напомним, "Комментарии" сообщали о намерении Украины запустить телеканал для жителей временно оккупированных Крыма и Донбасса.

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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/mkms-olena-tribushna-ocholit-informacijne-movlennya-telekanalu-dlya-timchasovo-okupovanih-teritorij
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