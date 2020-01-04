Синоптики рассказали, чего ждать от погоды сегодня и на Рождество

Аномально теплая зима продолжает удивлять температурой, которая больше характерна для ранней весны. Как сообщили в Украинском гидрометцентре, сегодня в некоторых областях возможен дождь с мокрым снегом, а порывы ветра достигнут 5-10 метров в секунду.

Согласно прогнозу метеорологов (смотри картинку), осадки накроют, в основном, западную часть страны. Температура там будет колебаться от 1-го до 4-х градусов выше ноля. Тем временем, в Харькове, Луганске, Донецке, Днепре и Николаеве прогнозируют +2+4 градусов, а также переменную облачность. В Одессе и Херсоне будет солнечно, а воздух прогреется до +5-ти. На градус выше температура будет в Симферополе.

В Киеве сегодня ни дождя, ни снега не прогнозируют, а столбики термометров покажут до 4 градусов выше ноля.

По словам синоптика Натальи Диденко, в Рождество Украину ожидают заморозки и осадки. В ночь с 6 на 7 января в стране, кроме юга, возможен снег, в некоторых областях – с дождем.