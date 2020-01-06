Полиция задержала активистов во время выступления российской блогерши

В Киеве полиция задержала активистов, которые протестовали против приезда и выступления перед аудиторией российской блогерши Александры Митрошиной. Об этом сообщил общественный деятель Андрей Смелый на своей странице в Facebook. Он отметил, что россиянка посещала оккупирован Крым и поддерживала аннексию.

Несколько активистов сами вызвали полицию, когда подверглись нападению со стороны слушателей Александры Митрошиной. Но правоохранители задержали их самих. Организация "Відсіч" на своей странице в Facebook сообщила, что полиция, в частности, задержала активистов Леонида Овчаренко и Алексея Кальницкого. По данным "Видсичи", сначала правоохранители, которых вызвал сам активист, настойчиво требовали, чтобы тот вышел, а затем - надели на активиста наручники.





Согласно сообщению, задержанного Овчаренко повезли в райотдел полиции на ул. Голосеевская, 15, где активисту стало плохо и ему вызвали "скорую". Источник из "Відсічі" сообщил, что активиста хотели госпитализировать, но полиция не позволила его забрать. Позже появилась информация, что активистов освободили, продержав в отделении полиции три часа.

Как сообщало издание "Комментарии", активисты использовали файеры и слезоточивый газ во время протестов под Верховной Радой.



