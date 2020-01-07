Погода на 7 января: до -11 и местами дождь со снегом

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Сегодня, 7 января, в Украине будет морозная погода, местами прогнозируется дождь со снегом. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
В большинстве западных областей температура ночью составит 2...6 градусов, а в Черновицкой области упадет до -11 градусов. Днем будет намного теплее — от -1 до +2. Осадков синоптики не прогнозируют.
На Севере и в Центре ночью будет мороз до -5 градусов, а днем температура будет колебаться в пределах -1...+1. В северных областях будет облачно, а в центральных — переменная облачность.
В восточных регионах погода тоже будет не совсем зимней. Ночью будет небольшой мороз — до -5, а днем прогнозируется температура от -1 до +1. Также синоптики ожидают дождь со снегом.
На Юге и в Крыму ночью будет от +1 до -3. Днем температура прогнозируется в пределах -1...+1. В Крыму ожидается дождь со снегом.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что этой зимой в январе-феврале 2020 года Украину ждут рекордные морозы. Синоптики отметили, что такой погоды не было уже почти 30 лет.
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