Погода на среду: синоптики сделали прогноз, когда украинцам ждать снег

Сегодня, 8 января, в Украине прогнозируют холод, однако минусовых отметок днем не предвидится. Как сообщают в Украинском гидрометцентре, минувшей ночью столбики термометров опускались на -4-9 градусов. А вот днем практически во всех регионах минимальная отметка будет равна нулю.

Так, по словам синоптиков (смотри картинку), от нуля до +2 градусов ожидается в Сумах, Чернигове, Харькове, Донецке, Луганске, Запорожье, в центральных областных центрах – Кропивницком, Черкассах, а также в столице. До +2-х воздух прогреется и на западных территориях: аналогичная температура ожидается в Ужгороде, Черновцах, Луцке, Хмельницком и Ровно. На градус теплее будет в Ивано-Франковске, Львове и Виннице. Кроме того, +1+3 прогнозируют сегодня в Полтаве и Днепре, а также на юге – в Одессе и Николаеве. В Симферополе в этот день также особого тепла не предвидится: от 0 до 2 градусов тепла.

Ветер сегодня будет с порывами до 10 метров в секунду, а день должен выдаться солнечным и без осадков. Согласно прогнозу, дождь с мокрым снегом возможен завтра. Кроме того, существенного похолодания на этой неделе не ожидается.