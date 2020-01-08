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ТОП событий сегодняшнего дня: президенты РФ и Турции обсудят бомбардировки, а в Украине рассмотрят дело Шеремета

Сегодня могут запустить газопровод "Турецкий поток"

сегодня, 07:00
Автор:

• Елена Волкова

Путин в Турции. Чтобы бомбы больше не падали на мирных граждан – с таким посылом сегодня состоится встреча лидеров России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана. По словам последнего, президенты надеются, что смогут прекратить кровопролитие в Идлибе, где от артобстрелов погибают мирные жители. В РФ же анонсируют запуск газопровода "Турецкий поток".

Работа нардепов. В Украине после продолжительных выходных народные избранники соберутся в соответствии с повесткой дня второй сессии Верховной Рады Украины девятого созыва. Сегодня, а также в последующие два  дня слуги народа будут работать с избирателями.

Убийство журналиста. Сегодня служители Фемиды будут рассматривать апелляцию по делу журналиста Павла Шеремета, авто которого взорвали в 2016 году. Защита подозреваемого в убийстве Андрея Антоненко подала жалобу на арест своего подзащитного. Адвокат надеется, что музыканта и ветерана АТО освободят из-под стражи, сменив меру пресечения на более мягкую. Напомним, в конце года во время обыска у Антоненко обнаружили часть взрывного устройства, похожего на МОН-50, с помощью которого и взорвали машину Шеремета.

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Источник: https://comments.ua/
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