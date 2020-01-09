Проноз погоды на сегодня: кому из украинцев стоит прихватить зонт

Сегодня часть Украины накроет дождь с мокрым снегом, о чем сообщают в Украинском гидрометцентре. Согласно прогнозу, средняя температура, которая преобладает сегодня, будет колебаться от -1 до +3 градусов тепла.

Так, от нуля до +2-х ожидается в Луцке, Ровном, Житомире, Хмельницком, Черновцах, Ивано-Франковске, Виннице и Львове. В этих областных центрах также прогнозируют осадки в виде дождя с мокрым снегом. Такая же температура ожидается в Киеве, Чернигове, Черкассах, Кропивницком и Сумах. На востоке страны – в Харькове, Донецке и Луганске – столбики термометров сегодня покажут от -1 мороза до +1 тепла. Погода будет облачной, но сухой, как в Днепре и Запорожье, где воздух прогреется до +2-х.

В южной части ожидается +1+3 градусов, как и в Крыму. Ветер будет от 5 до 10 метров в секунду. А вот с завтрашнего дня синоптики прогнозируют незначительное потепление, которое продлится до конце недели.



