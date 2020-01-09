ТОП событий четверга: табу на полеты украинцев в Иран и эхо убийства Сулеймани

Табу на полеты в Иран. С сегодняшнего дня Украина приостанавливает воздушное сообщение с Ираном в связи со вчерашней трагедией, в результате которой разбились 167 пассажиров и 9 сотрудников компании "МАУ". Самолеты в это государство не будут летать из Украины до тех пор, пока эксперты не установят точную причину крушения лайнера и опровергнут, что всему виной стал запуск ракеты Ираном. Тем временем сотрудники Госавиаслужбы проведут внеплановые проверки состояния безопасности полетов "МАУ" и других украинских авиакомпаний.

Последствия гибели генерала. Сегодня глава МИД Великобритании Доминик Рааб прибудет в Вашингтон, где обсудит последствия авиаудара США по Багдаду, в результате которого погиб иранский генерал Кассем Сулеймани. В Штатах в минувшую пятницу пояснили свои действия тем, что об атаке распорядился глава США Дональд Трамп: дескать, Сулеймани готовился нанести удар по Америке, которая была вынуждена пойти на опережение.

Ослабить напряженность. По той же причине – удар США по Багдаду и ответные ракетные удары Ирана по двум иракским военным базам, на которых находятся американские военные – сегодня глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прибудет в Ирак. В рамках однодневного визита в это государство Чавушоглу попытается ослабить растущую напряженность в результате недавних событий в регионе.