Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине сегодня

Сегодня, 10 января, некоторые области нашей страны накроют дожди. Как рассказали в Украинском гидрометцентре, небольшие осадки возможны в западных регионах, а также в центре и на севере. Порывы ветра достигнут до 10 метров в секунду.

Согласно прогнозу метеорологов, невзирая на дождь, теплее всего будет на западе. Так, до 6-ти градусов тепла воздух прогреется в Черновцах, Ужгороде, Ивано-Франковске. Еще теплее – до +7-ми - будет во Львове и Тернополе. В Киеве и Чернигове, а также Днепре прогнозируют +1+3 градусов. Тем временем в Сумах, Харькове и Полтаве температура будет колебаться от -1 до +1 градусов. На юге сегодня будет сухо и облачно: в Одессе и Николаеве ожидается до +5-ти тепла, на градус выше – в Симферополе.

По словам синоптика Натальи Диденко, в дальнейшем существенных перемен в погоде не предвидится. Украинцам стоит подготовится к небольшой плюсовой температуре и сырости, которая окутает регионы. Снег на этой неделе ожидать не стоит.