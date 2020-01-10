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Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине сегодня

Метеорологи предупреждают, что Украину окутает сырость, а снега в ближайшие дни не видать

сегодня, 07:35
Автор:

• Елена Волкова

Сегодня, 10 января, некоторые области нашей страны накроют дожди. Как рассказали в Украинском гидрометцентре, небольшие осадки возможны в западных регионах, а также в центре и на севере. Порывы ветра достигнут до 10 метров в секунду.

Согласно прогнозу метеорологов, невзирая на дождь, теплее всего будет на западе. Так, до 6-ти градусов тепла воздух прогреется в Черновцах, Ужгороде, Ивано-Франковске. Еще теплее – до +7-ми - будет во Львове и Тернополе. В Киеве и Чернигове, а также Днепре прогнозируют +1+3 градусов. Тем временем в Сумах, Харькове и Полтаве температура будет колебаться от -1 до +1 градусов. На юге сегодня будет сухо и облачно: в Одессе и Николаеве ожидается до +5-ти тепла, на градус выше – в Симферополе.

По словам синоптика Натальи Диденко, в дальнейшем существенных перемен в погоде не предвидится. Украинцам стоит подготовится к небольшой плюсовой температуре и сырости, которая окутает регионы. Снег на этой неделе ожидать не стоит.

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Источник: https://comments.ua/
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