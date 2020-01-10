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Главная / Украина / ТОП событий пятницы: экстренное заседание из-за ядерной сделки Ирана и Волчье полнолуние
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ТОП событий пятницы: экстренное заседание из-за ядерной сделки Ирана и Волчье полнолуние

Совет ЕС соберется в связи с эскалацией конфликта в Ираке, а также действиями Ирана

сегодня, 07:05
Автор:

• Елена Волкова

Совет ЕС. Сегодня в Брюсселе состоится экстренное заседание, в котором примут участие главы МИД стран-участников Евросоюза. Совет ЕС соберется в связи с эскалацией конфликта в Ираке, а также действиями Ирана по ядерной сделке. Ранее европейские представители заявили, что не исключены санкции против Ирана, но лишь после того, как его действия в ядерной сфере оценят в МАГАТЭ.

Дело Шеремета. 10 января служители Фемиды продолжат рассматривать апелляцию, которую подала защита музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко. Мужчину арестовали почти месяц назад по подозрению во взрыве автомобиля, в результате чего погиб журналист Павел Шеремет в 2016 году. Адвокаты Антоненко будут добиваться более мягкой меры пресечения и продолжают настаивать, что производство в отношении их подзащитного сфабриковано.

Уникальное затмение. Сегодня в 19:07 по киевскому времени состоится полутеневое лунное затмение, которое прозвали Волчьим полнолунием. По словам экспертов, в это время яркость Луны будет меньшей, так как она пройдет через внешнюю тень Земли. В результате, мы увидим затемненной только половину Луны. Лицезреть необычное явление можно будет практически до полуночи - до 23:12.

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Источник: https://comments.ua/
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