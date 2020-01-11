Опасность в Карпатах: спасатели предупреждают о сходе лавин

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Метеорологи предостерегают украинцев, находящихся в Карпатах, об опасности. В ГСЧС предупреждают, что в западном регионе существует угроза схода лавин.
Согласно информации Украинского гидрометцентра, в Украине ожидается оттепель, поэтому в высокогорье восточной части Закарпатской области есть значительная снеголавинная опасность. Кроме того, снег может сойти с вершин в некоторых районах Ивано-Франковской области.
Отметим, что завтра во всей стране будет плюсовая температура и переменная облачность. Осадков не прогнозируют. Примечательно, что в городах в западных регионах температура будет колебаться от 0 до +5 градусов тепла (смотри иллюстрацию).
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