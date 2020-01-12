Задержаны подозреваемые в убийстве Окуевой

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Правоохранители задержали подозреваемых в убийстве
добровольца Амины Окуевой и покушении на убийство ее мужа Адама Осмаева.
Об этом сообщает прокуратура Киевской области.
"Прокуратурой Киевской области совместно с ГУ НП в
Киевской области задержаны участники преступной организации, которые занимались
заказными убийствами. Благодаря слаженной работе полиции Киевской области и
прокуратуры области сегодня задержаны исполнители дерзкого убийства Амины
Окуевой и покушения на убийство Адама Осмаева", - говорится в сообщении.
На счету преступников еще два заказных убийства, совершенные
в сентябре 2016 года и в январе 2019 года, которые также раскрыты.
В настоящее время следственные действия продолжаются,
проводятся мероприятия по задержанию всех участников преступной организации и
установлению заказчиков".
По данным "Страны" по подозрению в убийстве Амины
Окуевой задержан Игорь Редькин, гражданин Украины 1964 года рождения, ранее не
судимый, проживает в городе Киеве.
Он сейчас проходит вместе с подельниками по другому
криминальному производству и в процессе следствия выяснилось, что его ДНК
совпадает с ДНК, оставленном на оружии, из которого убивали Окуеву.
Редькин и его подельники подозреваются в двух убийствах. В
частности, в убийстве в 2016 году руководителя компании "Caparol
Украина" Павла Зможного.
Ранее "Комментарии" писали, что в районе поселка Глеваха Киевской области неизвестные обстреляли автомобиль бывшего бойца добровольческого батальона "Киев-2" Амины Акуевой. В результате происшествия Акуева погибла.
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