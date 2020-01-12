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Задержаны подозреваемые в убийстве Окуевой

На счету преступников еще два заказных убийства, которые также раскрыты

сегодня, 15:35
Автор:

• Ольга Чародий

Правоохранители задержали подозреваемых в убийстве добровольца Амины Окуевой и покушении на убийство ее мужа Адама Осмаева.

Об этом сообщает прокуратура Киевской области.

"Прокуратурой Киевской области совместно с ГУ НП в Киевской области задержаны участники преступной организации, которые занимались заказными убийствами. Благодаря слаженной работе полиции Киевской области и прокуратуры области сегодня задержаны исполнители дерзкого убийства Амины Окуевой и покушения на убийство Адама Осмаева", - говорится в сообщении.

На счету преступников еще два заказных убийства, совершенные в сентябре 2016 года и в январе 2019 года, которые также раскрыты.

В настоящее время следственные действия продолжаются, проводятся мероприятия по задержанию всех участников преступной организации и установлению заказчиков".

По данным "Страны" по подозрению в убийстве Амины Окуевой задержан Игорь Редькин, гражданин Украины 1964 года рождения, ранее не судимый, проживает в городе Киеве.

Он сейчас проходит вместе с подельниками по другому криминальному производству и в процессе следствия выяснилось, что его ДНК совпадает с ДНК, оставленном на оружии, из которого убивали Окуеву.

Редькин и его подельники подозреваются в двух убийствах. В частности, в убийстве в 2016 году руководителя компании "Caparol Украина" Павла Зможного.

Ранее "Комментарии" писали, что в районе поселка Глеваха Киевской области неизвестные обстреляли автомобиль бывшего бойца добровольческого батальона "Киев-2" Амины Акуевой. В результате происшествия Акуева погибла. 


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Источник: https://www.facebook.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96-1603302983220148/
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