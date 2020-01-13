Погода в Украине: в каких регионах сегодня ждать "весну"

Сегодня погода продолжит радовать украинцев плюсовыми показателями на термометрах и солнцем. По информации Украинского гидрометцентра, порывы ветра ожидаются до 12-ти метров в секунду, а максимум этого дня, +5+6 градусов, обещают в западной и южной частях страны, а также столице (смотри иллюстрацию).

Так, согласно прогнозу метеорологов, от +3 до +5-ти сегодня ожидается в Харькове, Николаеве, Черкассах, Кропивницком. До таких же показателей воздух прогреется в Луцке, Ровном, Львове, Тернополе, Черновцах и Хмельницком. На градус теплее ожидается в Киеве, Виннице, Одессе, Херсоне и Виннице.

А вот прохладнее всего в этот день будет в Луганске и Ужгороде: в этих областных центрах обещают от +1 до +3 градусов.

Осадков, ни сегодня, ни в последующие несколько дней специалисты гидрометцентра не прогнозируют.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!